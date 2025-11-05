SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,711 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,25 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Papiers am 04.11.2025 auf 9,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 71,77 Prozent verringert.

Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 139,97 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at