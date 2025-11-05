Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Frühe Investition
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,711 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,25 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Papiers am 04.11.2025 auf 9,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 71,77 Prozent verringert.
Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 139,97 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)mehr Nachrichten
|
05.11.25
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
16.10.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI letztendlich fester (finanzen.at)
|
15.10.25
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.10.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Feintool International AG (N) (FIH)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Feintool International AG (N) (FIH)
|9,96
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.