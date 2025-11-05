Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Investition 05.11.2025 10:05:10

SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,711 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,25 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Papiers am 04.11.2025 auf 9,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 71,77 Prozent verringert.

Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 139,97 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)mehr Nachrichten

Analysen zu Feintool International AG (N) (FIH)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Feintool International AG (N) (FIH) 9,96 1,01% Feintool International AG (N) (FIH)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen