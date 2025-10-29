Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 29.10.2025 10:04:44

SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Feintool International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Feintool International-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Feintool International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,62 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Feintool International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,097 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Feintool International-Aktien wären am 28.10.2025 50,97 CHF wert, da der Schlussstand 10,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -49,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Feintool International eine Börsenbewertung in Höhe von 147,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)mehr Nachrichten