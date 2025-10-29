Feintool International Aktie
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Feintool International-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Feintool International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,62 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Feintool International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,097 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Feintool International-Aktien wären am 28.10.2025 50,97 CHF wert, da der Schlussstand 10,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -49,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Feintool International eine Börsenbewertung in Höhe von 147,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
