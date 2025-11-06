SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Flughafen Zürich gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Flughafen Zürich-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Flughafen Zürich-Aktie an diesem Tag 130,20 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,680 Flughafen Zürich-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 851,00 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 05.11.2025 auf 241,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,10 Prozent angewachsen.

Flughafen Zürich wurde am Markt mit 7,40 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at