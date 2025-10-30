SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient

Flughafen Zürich Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Flughafen Zürich-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 151,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Flughafen Zürich-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,659 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 235,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,07 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,07 Prozent angewachsen.
Der Flughafen Zürich-Wert an der Börse wurde auf 7,23 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
