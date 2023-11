SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 08.11.2018 wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,47 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,885 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,93 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 07.11.2023 auf 13,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 33,07 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 194,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at