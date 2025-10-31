Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der SPI fiel im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent auf 16 982,04 Punkte zurück. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,174 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,078 Prozent stärker bei 17 077,19 Punkten, nach 17 063,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 16 945,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 094,87 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 1,96 Prozent. Der SPI wurde am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, mit 16 748,62 Punkten bewertet. Der SPI lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 16 525,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der SPI mit 15 711,55 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,43 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Bystronic (ex Conzzeta) (+ 18,89 Prozent auf 299,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 7,96 Prozent auf 48,80 CHF), Evolva (+ 7,03 Prozent auf 0,94 CHF), Idorsia (+ 5,72 Prozent auf 3,51 CHF) und Straumann (+ 4,21 Prozent auf 101,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Perrot Duval SA (-18,88 Prozent auf 40,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,18 Prozent auf 7,30 CHF), Vetropack A (-7,14 Prozent auf 21,45 CHF), Curatis (-5,93 Prozent auf 12,70 CHF) und lastminutecom (-4,78 Prozent auf 12,95 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 926 334 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,437 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at