SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Highlight Event and Entertainment-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,59 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,761 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 7,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 71,80 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Highlight Event and Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 103,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at