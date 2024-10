SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Luzerner Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 82,12 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 121,768 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.10.2024 7 902,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 64,90 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,97 Prozent.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 3,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at