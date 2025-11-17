Luzerner Kantonalbank Aktie
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient
Am 17.11.2020 wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,98 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,662 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (86,20 CHF), wäre die Investition nun 1 091,47 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 9,15 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 4,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
