SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Luzerner Kantonalbank-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 67,61 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 14,791 Luzerner Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 174,44 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 24.10.2025 auf 79,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 17,44 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Luzerner Kantonalbank einen Börsenwert von 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at