SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medacta-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Medacta-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 108,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,191 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.02.2024 auf 131,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 207,72 CHF wert. Damit wäre die Investition 20,77 Prozent mehr wert.

Damals wurde der erste Kurs des Medacta-Papiers bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at