SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Medacta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Medacta-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 77,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 128,700 Medacta-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Medacta-Papiers auf 147,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 021,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 90,22 Prozent erhöht.

Der erste festgestellte Kurs des Medacta-Papiers lag damals bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at