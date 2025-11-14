SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medacta-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Medacta-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medacta-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Medacta-Aktie an diesem Tag 114,60 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,726 Medacta-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Medacta-Papiers auf 153,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 340,31 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34,03 Prozent.

Damals wurde der erste Kurs der Medacta-Aktie bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at