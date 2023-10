SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Mikron abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Mikron-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Mikron-Aktie bei 5,26 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Mikron-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 901,141 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2023 26 045,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +160,46 Prozent.

Jüngst verzeichnete Mikron eine Marktkapitalisierung von 229,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at