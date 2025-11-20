SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Peach Property Group-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Peach Property Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 6,73 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Peach Property Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,859 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (5,95 CHF), wäre das Investment nun 88,41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,59 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group belief sich zuletzt auf 332,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at