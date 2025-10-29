SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Private Equity von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Private Equity-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Private Equity-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 200,000 Private Equity-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Private Equity-Aktie auf 63,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 600,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26,00 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Private Equity belief sich zuletzt auf 154,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at