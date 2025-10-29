Börse Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,15 Prozent nach oben auf 17 105,64 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,221 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,038 Prozent höher bei 17 087,20 Punkten in den Handel, nach 17 080,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 17 107,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 053,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,25 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, bewegte sich der SPI bei 16 631,63 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 16 687,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der SPI 16 096,21 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 10,23 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Temenos (+ 16,40 Prozent auf 72,40 CHF), Straumann (+ 9,75 Prozent auf 96,10 CHF), Relief Therapeutics (+ 5,26 Prozent auf 3,20 CHF), Adval Tech (+ 4,09 Prozent auf 45,80 CHF) und Logitech (+ 3,47 Prozent auf 92,36 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,23 Prozent auf 7,25 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-8,05 Prozent auf 1,46 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,92 Prozent auf 44,20 CHF), Private Equity (-4,76 Prozent auf 60,00 CHF) und V-Zug (-4,38 Prozent auf 43,70 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 116 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 235,411 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at