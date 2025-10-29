Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 17 106,66 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,221 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,038 Prozent auf 17 087,20 Punkte an der Kurstafel, nach 17 080,74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 17 087,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 106,66 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, stand der SPI bei 16 631,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der SPI einen Stand von 16 687,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 096,21 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 10,23 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Temenos (+ 12,14 Prozent auf 69,75 CHF), Relief Therapeutics (+ 10,20 Prozent auf 3,35 CHF), Evolva (+ 8,74 Prozent auf 0,95 CHF), Straumann (+ 6,72 Prozent auf 93,44 CHF) und Logitech (+ 5,51 Prozent auf 94,18 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,23 Prozent auf 7,25 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,92 Prozent auf 44,20 CHF), GAM (-6,39 Prozent auf 0,17 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,66 Prozent auf 1,50 CHF) und Private Equity (-5,56 Prozent auf 59,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 001 297 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,411 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,65 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at