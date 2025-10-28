SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen PSP Swiss Property-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden PSP Swiss Property-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 107,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 93,023 PSP Swiss Property-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 13 079,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,60 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 13 079,07 CHF entspricht einer Performance von +30,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte PSP Swiss Property einen Börsenwert von 6,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at