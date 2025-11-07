Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Anlage
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor einem Jahr bedeutet
Am 07.11.2024 wurden Rieter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,91 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,004 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 3,23 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6,47 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93,53 Prozent verringert.
Am Markt war Rieter jüngst 437,65 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rieter AG (N)mehr Analysen
