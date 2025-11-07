Rieter Aktie

Rieter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

Rieter-Anlage 07.11.2025 10:04:27

SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Rieter-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 07.11.2024 wurden Rieter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,91 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,004 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 3,23 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6,47 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93,53 Prozent verringert.

Am Markt war Rieter jüngst 437,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Rieter AG (N) 3,34 -2,49% Rieter AG (N)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

