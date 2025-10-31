Rieter Aktie

WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

Rieter-Investment im Blick 31.10.2025 10:04:19

SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Rieter-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rieter-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,12 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 113,482 Rieter-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 377,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,33 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 96,23 Prozent verringert.

Der Marktwert von Rieter betrug jüngst 439,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

