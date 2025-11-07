Roche Aktie

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

SIX-Handel im Fokus 07.11.2025 09:29:52

Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Der SPI bleibt auch am Freitag auf Erholungskurs.

Am Freitag steht der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,20 Prozent im Plus bei 17 023,14 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,166 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,217 Prozent höher bei 17 026,18 Punkten, nach 16 989,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 030,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 023,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,160 Prozent nach oben. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 17 263,63 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Wert von 16 570,93 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Wert von 15 865,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,70 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 480,75 Punkten. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 9,33 Prozent auf 0,82 CHF), Xlife Sciences (+ 3,84 Prozent auf 18,95 CHF), SKAN (+ 2,93 Prozent auf 49,15 CHF), Rieter (+ 2,48 Prozent auf 3,31 CHF) und SoftwareONE (+ 2,35 Prozent auf 7,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,92 Prozent auf 1,48 CHF), Schweizerische Nationalbank (-6,85 Prozent auf 3 400,00 CHF), Curatis (-6,72 Prozent auf 12,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,01 Prozent auf 0,18 CHF) und GAM (-3,03 Prozent auf 0,16 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 239 920 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,288 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2025 weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,78 -1,27% ASMALLWORLD AG
Curatis AG 12,55 -6,34% Curatis AG
GAM AG 0,17 5,78% GAM AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,55 0,00% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Leclanche (Leclanché SA) 0,19 0,00% Leclanche (Leclanché SA)
OC Oerlikon Corporation AG 3,26 1,88% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 3,05 -0,16% Relief Therapeutics Holding AG
Rieter AG (N) 3,34 -2,49% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 298,20 0,54% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweizerische Nationalbank 3 910,00 6,83% Schweizerische Nationalbank
SKAN 47,85 0,21% SKAN
SoftwareONE 7,35 1,59% SoftwareONE
UBS 32,61 -1,90% UBS
Xlife Sciences AG 18,00 -1,37% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 16 974,56 -0,09%

