SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 95,969 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 100,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 616,12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,84 Prozent verringert.

Alle SFS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at