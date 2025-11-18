SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
18.11.2025 10:03:39
SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 95,969 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 100,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 616,12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,84 Prozent verringert.
Alle SFS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
