WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

Profitable SGS SA-Investition? 27.10.2025 10:04:55

SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die SGS SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 88,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113,122 SGS SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 328,05 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 24.10.2025 auf 91,30 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,28 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 17,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

