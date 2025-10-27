SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Profitable SGS SA-Investition?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die SGS SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 88,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113,122 SGS SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 328,05 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 24.10.2025 auf 91,30 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,28 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 17,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|SGS SA
|96,96
|-0,82%
