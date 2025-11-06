SGS Aktie
Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag
Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 2 014,80 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,242 Prozent schwächer bei 2 017,75 Punkten, nach 2 022,65 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 019,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 012,37 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,193 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 2 038,42 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Wert von 1 958,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der SLI noch bei 1 945,25 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 8,00 Prozent auf 24,56 CHF), Swisscom (+ 2,62 Prozent auf 588,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,09 Prozent auf 152,50 CHF), Novartis (+ 0,73 Prozent auf 102,32 CHF) und Logitech (+ 0,67 Prozent auf 96,52 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Temenos (-2,46 Prozent auf 73,30 CHF), Sonova (-2,01 Prozent auf 214,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 56,80 CHF), SGS SA (-1,59 Prozent auf 90,64 CHF) und Swatch (I) (-1,43 Prozent auf 161,55 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 160 718 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,784 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
