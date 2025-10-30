SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SHL Telemedicine-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das SHL Telemedicine-Papier bei 2,50 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,000 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie auf 1,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,00 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,00 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 19,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at