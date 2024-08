SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Stadler Rail gewesen.

Das Stadler Rail-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Stadler Rail-Aktie an diesem Tag 40,32 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,802 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Stadler Rail-Aktien wären am 26.07.2024 654,76 CHF wert, da der Schlussstand 26,40 CHF betrug. Mit einer Performance von -34,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Stadler Rail wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,64 Mrd. CHF gelistet. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag des Stadler Rail-Papiers an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Stadler Rail-Anteils lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at