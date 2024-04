SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in TX Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.04.2019 wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 102,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hat, hat nun 98,039 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 882,35 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Anteils am 22.04.2024 auf 151,80 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,82 Prozent erhöht.

Der TX Group-Wert an der Börse wurde auf 1,62 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at