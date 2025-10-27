u-blox Aktie

u-blox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable u-blox-Anlage? 27.10.2025 10:04:55

SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die u-blox-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das u-blox-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das u-blox-Papier letztlich bei 67,10 CHF. Bei einem u-blox-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,490 u-blox-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 134,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,89 CHF wert. Damit wäre die Investition um 100,89 Prozent gestiegen.

Am Markt war u-blox jüngst 1,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu u-blox AGmehr Nachrichten