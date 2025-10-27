u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
27.10.2025 10:04:55
SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das u-blox-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das u-blox-Papier letztlich bei 67,10 CHF. Bei einem u-blox-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,490 u-blox-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 134,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,89 CHF wert. Damit wäre die Investition um 100,89 Prozent gestiegen.
Am Markt war u-blox jüngst 1,04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
