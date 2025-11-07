Vontobel Aktie

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

Profitabler Vontobel-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vontobel gewesen.

Die Vontobel-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Vontobel-Papier an diesem Tag 56,60 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,668 Vontobel-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 58,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 028,27 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 2,83 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Vontobel einen Börsenwert von 3,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

