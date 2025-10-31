SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Vontobel-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48,75 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,051 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,92 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 30.10.2025 auf 60,90 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +24,92 Prozent.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,43 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at