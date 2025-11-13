Ypsomed Aktie

Ypsomed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 13.11.2025 10:04:25

SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Ypsomed-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 170,80 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,585 Ypsomed-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 340,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,06 CHF wert. Mit einer Performance von +99,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ypsomed belief sich jüngst auf 4,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ypsomed AGmehr Nachrichten