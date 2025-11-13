SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Ypsomed-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 170,80 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,585 Ypsomed-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 340,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,06 CHF wert. Mit einer Performance von +99,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ypsomed belief sich jüngst auf 4,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at