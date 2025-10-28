Züblin Aktie

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

Lukratives Züblin (Zueblin Immobilien-Investment? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 375,940 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 345,86 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 27.10.2025 auf 48,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,46 Prozent zugenommen.

Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 161,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

