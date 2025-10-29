Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Heute hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Letztendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 17 047,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,221 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,038 Prozent auf 17 087,20 Punkte an der Kurstafel, nach 17 080,74 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 011,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 107,80 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, stand der SPI noch bei 16 631,63 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 16 687,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der SPI einen Stand von 16 096,21 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,85 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Temenos (+ 19,69 Prozent auf 74,45 CHF), Straumann (+ 7,61 Prozent auf 94,22 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,61 Prozent auf 3,18 CHF), PolyPeptide (+ 4,60 Prozent auf 26,15 CHF) und Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4,27 Prozent auf 61,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-8,23 Prozent auf 7,25 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,92 Prozent auf 44,20 CHF), V-Zug (-6,56 Prozent auf 42,70 CHF), ams-OSRAM (-4,89 Prozent auf 11,08 CHF) und Schlatter Industries (-4,76 Prozent auf 20,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 8 155 713 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,411 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

