SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ascom-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Ascom-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,52 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Ascom-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 221,239 Ascom-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 3,59 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 793,14 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 20,69 Prozent.

Ascom wurde am Markt mit 128,82 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at