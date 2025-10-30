Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

Ascom-Anlage unter der Lupe 30.10.2025 10:03:41

SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ascom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Ascom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,75 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,333 Ascom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2025 19,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,65 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,56 Prozent verringert.

Am Markt war Ascom jüngst 130,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

