SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Autoneum-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Autoneum-Papier bei 119,72 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,353 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Autoneum-Papiers auf 133,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 114,25 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 114,25 CHF, was einer positiven Performance von 11,43 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum bezifferte sich zuletzt auf 736,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at