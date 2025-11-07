SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren eingebracht

Autoneum Aktie
Am 07.11.2020 wurde die Autoneum-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 110,67 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 90,357 Autoneum-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 607,82 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 06.11.2025 auf 150,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 36,08 Prozent.
Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 903,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
