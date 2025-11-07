Autoneum Aktie

WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363

Lukrative Autoneum-Investition? 07.11.2025 10:04:27

SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.11.2020 wurde die Autoneum-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 110,67 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 90,357 Autoneum-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 607,82 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 06.11.2025 auf 150,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 36,08 Prozent.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 903,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

