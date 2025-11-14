Autoneum Aktie
WKN DE: A1H900 / ISIN: CH0127480363
14.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Autoneum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 169,78 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 0,589 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,18 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 13.11.2025 auf 151,40 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,82 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Autoneum belief sich zuletzt auf 890,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
