SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BB Biotech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BB Biotech eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden BB Biotech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Aktie betrug an diesem Tag 34,78 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,752 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.10.2024 1 049,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 36,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,95 Prozent gesteigert.

Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,00 Mrd. CHF beziffert. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at