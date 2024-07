SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BB Biotech-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BB Biotech-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 116,822 BB Biotech-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.07.2024 auf 39,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 620,33 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 4 620,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 53,80 Prozent.

Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,17 Mrd. CHF beziffert. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des BB Biotech-Papiers bei 27,87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at