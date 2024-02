SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BB Biotech-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 70,15 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,255 BB Biotech-Aktien. Die gehaltenen BB Biotech-Anteile wären am 23.02.2024 699,22 CHF wert, da der Schlussstand 49,05 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 30,08 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech bezifferte sich zuletzt auf 2,69 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie ging am 11.12.1997 an die Börse SWX. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at