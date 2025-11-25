SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bell gewesen.

Die Bell-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 264,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,781 Bell-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bell-Aktie auf 226,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 856,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,37 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Bell betrug jüngst 1,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at