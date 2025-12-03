SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cicor Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 03.12.2020 wurde das Cicor Technologies-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cicor Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 45,96 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 217,563 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 399,92 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Anteils am 02.12.2025 auf 176,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 284,00 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Cicor Technologies betrug jüngst 754,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at