Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag fester
Am Montag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,01 Prozent fester bei 17 654,30 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,262 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,259 Prozent schwächer bei 17 607,20 Punkten, nach 17 652,88 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 17 607,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 695,18 Punkten.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 982,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 889,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 15 672,48 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,76 Prozent aufwärts. Bei 17 695,18 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Xlife Sciences (+ 15,61 Prozent auf 20,00 CHF), Idorsia (+ 13,42 Prozent auf 3,64 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,91) Prozent auf 19,10 CHF), Comet (+ 6,66 Prozent auf 205,00 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,93 Prozent auf 0,06 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Zwahlen et Mayr SA (-18,89 Prozent auf 146,00 CHF), ams-OSRAM (-16,01 Prozent auf 7,11 CHF), SHL Telemedicine (-6,67 Prozent auf 1,12 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,84 Prozent auf 1,52 CHF) und Cicor Technologies (-4,19 Prozent auf 171,50 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. 1 534 539 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,725 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Mit 11,08 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.
