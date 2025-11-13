EMS-CHEMIE Aktie
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren EMS-CHEMIE-Anteile an diesem Tag 641,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,156 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie auf 558,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,13 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,87 Prozent.
Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 13,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
