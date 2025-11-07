SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Epic Suisse eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Epic Suisse-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Epic Suisse-Aktie bei 59,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,678 Epic Suisse-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (84,00 CHF), wäre das Investment nun 140,94 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 140,94 CHF entspricht einer Performance von +40,94 Prozent.

Epic Suisse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 868,47 Mio. CHF. Die Epic Suisse-Aktie wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Epic Suisse-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at