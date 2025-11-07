Epic Suisse Aktie
WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684
|Frühes Investment
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Epic Suisse-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Epic Suisse-Aktie bei 59,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,678 Epic Suisse-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (84,00 CHF), wäre das Investment nun 140,94 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 140,94 CHF entspricht einer Performance von +40,94 Prozent.
Epic Suisse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 868,47 Mio. CHF. Die Epic Suisse-Aktie wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Epic Suisse-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Epic Suissemehr Nachrichten
Analysen zu Epic Suissemehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Epic Suisse
|84,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.