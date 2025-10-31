Epic Suisse Aktie
SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Epic Suisse-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Epic Suisse-Papiers betrug an diesem Tag 76,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 131,579 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (83,60 CHF), wäre die Investition nun 11 000,00 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,00 Prozent.
Epic Suisse war somit zuletzt am Markt 863,87 Mio. CHF wert. Das Epic Suisse-IPO fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Epic Suisse-Papier bei 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
