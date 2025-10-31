Epic Suisse Aktie

Epic Suisse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Anlage 31.10.2025 10:04:19

SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Epic Suisse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Epic Suisse-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Epic Suisse-Papiers betrug an diesem Tag 76,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 131,579 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (83,60 CHF), wäre die Investition nun 11 000,00 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,00 Prozent.

Epic Suisse war somit zuletzt am Markt 863,87 Mio. CHF wert. Das Epic Suisse-IPO fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Epic Suisse-Papier bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Epic Suissemehr Nachrichten