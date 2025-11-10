SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 30,30 CHF. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 330,033 Glarner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 831,68 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Papiers am 07.11.2025 auf 20,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,68 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 279,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at