SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Glarner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 5,155 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie auf 20,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,19 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,19 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 278,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at